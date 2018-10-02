جامعات أميركية تقدم منحاً للراغبين في الدراسة بها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت جامعات أميركية منحاً للطلبة الراغبين في الدراسة بها، من الإماراتيين والمقيمين، خلال معرض نظمته شبكة الطلاب الدوليين بالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، أول من أمس، في كل من أبوظبي ودبي، موضحةً أن هذه المنح تنقسم إلى جزئية تشمل الرسوم الدراسية، وأخرى كاملة تشمل الرسوم الدراسية والسكن والنفقات، إضافة إلى تخصيص ساعات عمل يومية للطالب بمقابل مادي.

وأفادت السفارة الأميركية في الدولة بأن عدد الطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعات الولايات المتحدة، حسب آخر الإحصاءات، بلغ 2700 طالب وطالبة، يدرسون تخصصات مختلفة، ودرجات علمية تتنوع بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لافتة إلى أن من أهم مستهدفاتها تعزيز العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وتضمنت قائمة الجامعات التي شاركت في المعرض 14 مؤسسة تعليم عالٍ، هي جامعة دروري، وجامعة ويست فرجينيا، ومعهد التكنولوجيا، وجامعة ساوث ألاباما، وكلية مورافيا، وجامعة أوستن بياي ستيت، وجامعة كونكورديا، وجامعة ساوث فلوريدا، ومعهد نيويورك للتكنولوجيا، وكلية المهرست، ومعهد ستيفنز للتكنولوجيا، وجامعة سانت لويس، وجامعة بوردو فورت واين، وجامعة إلينويي شيكاغو، وجامعة فول سايل.