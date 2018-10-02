«الداخلية» تتيح للجمهور معاملات مراكز الشرطة عبر «تطبيق ذكي»

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أطلقت وزارة الداخلية الخدمة الذكية «مركز الشرطة في هاتفك»، التي تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي «MOI-UAE» التواصل على مدار الساعة مع مراكز الشرطة في الدولة، والإبلاغ عن الجرائم والقضايا وتقديم الشكاوى باستخدام الهاتف النقال، عبر خطوات سلسة وبسيطة.

ومع إطلاق هذه الخدمة، أمس، أصبح بإمكان المتعاملين الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية، وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي، ومن أماكن وجودهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، في خطوة تختصر زمن الإنجاز، وتعزز مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، في تصريحات صحافية، إن استحداث خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات (2021)، بأن تصبح الإمارات في مقدمة الدول في مجال الخدمات الذكية، وسعيها نحو تجسيد استراتيجية الحكومة الذكية.

وأشار تميم إلى أن «الخدمة المستحدثة مرت بدراسات وخطوات ومراحل تقنية تعزز مزايا خدمات الوزارة الذكية، وتأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كان وعلى مدار الساعة، وتحقيق جودة حياة عالية للخدمات في بيئة معطاءة مستدامة، مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى».

ودعا تميم الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمة، التي تعد إنجازاً يسجل لوزارة الداخلية الساعية لتعزيز خدماتها الذكية، حاثاً إياهم على تقديم مقترحاتهم وآرائهم بعد هذا الإطلاق، لتتم الاستفادة من هذه المقترحات والتغذية الراجعة في سبيل تطوير الخدمة، والوصول بها إلى الأهداف التي رسمت من أجلها، وصولاً إلى تسهيل وتقديم خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد المتعاملين.

من جانبه، ذكر نائب مدير الإدارة العامة للشرطة الجنائية في وزارة الداخلية، عضو فريق مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك»، العميد عبدالعزيز الأحمد، أن «الخدمة المستحدثة توفر وسيلة للإبلاغ عن الجرائم والقضايا الواقعة على الجمهور، من خلال الهاتف النقال عبر خطوات سلسة وميسرة».

وأكد الأحمد أن الخدمة توفر ميزة تقديم خدمة التبليغ والشكاوى الجنائية، وعدداً آخر من الخدمات بطريقة سريعة وسهلة، تراعى فيها سرية المعلومات، وتحقيق أقصى درجات الحيطة والحذر، وضمان الاستخدام الأمثل للخدمة، ضمن مجموعة من الضوابط والشروط والقيود للمستخدم.

من جانبه، أفاد مدير إدارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العقيد فيصل محمد الشمري، بأن هذا التطوير يأتي ضمن مساعي تعزيز الخدمات الذكية والمبتكرة، التي تقدمها الوزارة ضمن خططها لأتمتة الخدمات الذكية وابتكار المزيد منها، للارتقاء بمستويات الخدمات الذكية لوزارة الداخلية ودولة الإمارات.

وأضاف أن الخدمة الجديدة تهدف إلى رفع مؤشرات السعادة للمتعاملين، وتعزز جهود الوزارة كجهة اتحادية تختصر المسافات والوثائق والأوراق المطبوعة، الأمر الذي يعزز جهود تقليل البصمة الكربونية، والوقت المستغرق لتنقلهم أثناء طلب الخدمة.

وقال إن هذه الخدمة المتميزة تعزز سلسلة الخدمات الذكية لوزارة الداخلية المتزايدة بصورة قياسية، وتعزز التوسع في قنوات تقديمها، لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين، وبأقصى قدر من الجودة التي تنال سعادتهم ورضاهم، وبما يتماشى ورسالة الوزارة نحو غايات الأمن والسلامة الذكية.

ضوابط قانونية

أكد مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعضو فريق مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك»، العميد مهندس وليد المناعي، أهمية مراعاة القوانين والاشتراطات الخاصة بالتبليغ وإرفاق المستندات والصور والأدلة المطلوبة لاستكمال البلاغات، على سبيل المثال، في ظل احترام الضوابط القانونية للاستخدام والتقيد بها، ضماناً لإحقاق الحق والحفاظ على قانونية الإجراءات، آخذين بعين الاعتبار مواد القانون الاتحادي المنظمة لمثل هذه الإجراءات.

وأوضح أن هناك اتفاقاً يراعي احترام القانون والضوابط لاستخدام مثل هذه الخدمة الذكية، بحيث تضمن الحفاظ على السرية، وعدم انتهاك القوانين، وتحدد مسؤولية الأطراف كافة.