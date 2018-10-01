«الأداء المتميّز» يطلق المرحلة الثالثة من «دبي للتدريب الذكي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ملتقى التدريب الذكي، الذي شهد إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دبي للتدريب الذكي.

وشهد الملتقى إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دبي للتدريب الذكي، التي تتضمن سبعة محاور تدريبية رئيسة، هي: التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الخدمات وإدارة نتائج وعلاقات المتعاملين، الحكومة الذكية، إدارة الموارد الحكومية، العمليات وإدارة النتائج، ودبي للجميع.

كما تضمّن الملتقى الحديث عن النظرة المستقبلية للتدريب الذكي، ومتابعة فريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز لكل جديد في مجال التدريب الذكي على مستوى العالم، بهدف تحديث أنظمة التدريب الذكي، بما يتلاءم مع متطلبات التطوّر التكنولوجي، ويلبّي تطلّعات موظفي حكومة دبي في التأهيل والتمكين المعرفي الرقمي.

وتحدّث المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز، الدكتور أحمد النصيرات، خلال الملتقى، عن أهمية المبادرة ودورها في تطوير قدرات الكوادر البشرية الحكومية، وتمكينها في مجال التميّز والإبداع والجودة، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات الأداء الحكومي المتميّز.

وقال: «تتجه دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، نحو استثمار التكنولوجيا الحديثة بأبعادها كافة، والعمل في إطار معطيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المستقبل، الأمر الذي يتطلّب نقلة تكنولوجية نوعية في العمل الحكومي».

وأشار رئيس جوائز ومبادرات التميّز في البرنامج، هزاع خلفان النعيمي، إلى أن المعرفة الرقمية أصبحت من الضرورات والأساسيات في العمل الحكومي، نظراً إلى التطوّر الكبير والمتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجالات العمل الحكومي على المستوى العالمي.

وشهد الملتقى عرض تجارب عدد من الجهات الحكومية في تطبيق مبادرة دبي للتدريب الذكي، وهي تجارب بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.