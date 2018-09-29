"الأرصاد": طقس الغد صحو وسحب على المناطق الشرقية

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام فيما تتكون بعض السحب أحياناً على المناطق الشرقية تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف.

وذكر ان حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 14 - 26 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 36 كم / ساعة أحياناً.

وفيما يخص حالة بحر الخليج العربي فخفيف إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 04:48 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:35

بينما فى بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:53، والجزر الأول عند الساعة 19:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:34

وفيما يلى درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 28 80 15

دبي 39 30 75 20

الشارقة 39 26 80 15

عجمان 38 30 80 20

أم القيوين 38 26 85 35

رأس الخيمة 36 28 80 45

الفجيرة 35 29 85 40

العين 38 28 55 15

ليوا 41 27 85 15

الرويس 39 28 80 30

السلع 39 27 85 30

دلما 38 31 80 35

طنب الكبرى 37 30 85 45

طنب الصغرى 37 30 85 45

أبو موسى 37 30 85 45