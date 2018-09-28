إماراتيات يبتكرن جهازاً للوقاية من الحريق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ابتكرت الطالبات: سارة سند المزروعي وخولة محمد الحمادي وموزة سيف المنصوري، من كلية التقنية العليا، قسم الهندسة الإلكترونية، آلية جديدة للوقاية من حوادث الحريق، التي تندلع من أجهزة التكييف، وذلك من خلال الكشف المبكر عن الدخان والغازات السامة، التي تصدر من الأجهزة قبل اندلاع النيران.

واطلع قائد عام الدفاع المدني، اللواء جاسم المرزوقي، على الابتكار، خلال زيارته الكلية، في منطقة الظفرة بأبوظبي، بحضور مديرها، الدكتور هاشم الزعابي، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، العقيد محمد عبدالله التكاوي، وممثلي شركة «نافكو» الشريك الاستراتيجي للدفاع المدني.

وأفاد بأن الجهاز الجديد يحتوي على أفكار تطويرية في مجال الحماية والسلامة العامة، إذ يضمن حلولاً استباقية للوقاية من خطر الحريق والاختناق، مثمناً جهود الطالبات في دعم أنشطة الدفاع المدني بابتكارات حديثة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

ووجّه بتقديم كل الدعم للطالبات لاستكمال ابتكارهن، وطرحه في الأسواق، مع مراعاة أن تكون كلفته الإنتاجية في متناول الجميع.

وأكد المرزوقي جودة التعليم في الإمارات، مشدداً على أهمية تبني الأفكار الإبداعية التي تتماشى مع منظومة التطوير في الدفاع المدني، وتتفق مع نهج الإمارات في استشراف المستقبل.