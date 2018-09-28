الرميثي يطّلع على جهوزية مركز بني ياس

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تفقد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، مركز شرطة بني ياس، واطلع على جهوزية الأداء والخطط الموضوعة، وذلك ضمن منظومة التفتيش، التي تهدف إلى الوصول لأعلى معايير الممارسات الشرطية، وترسيخ مفهوم الرقابة والانضباط، والوقوف على التحديات، ودعم عوامل نجاحها، وتأصيل عملها لدى جميع الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

وكان الرميثي تفقّد طابور التفتيش بالمركز، واطلع على المركبات المستخدمة، وتضمنت الدوريات «الجنائية والتحريات ونقل الموقوفين»، التي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية، ارتقاءً بالعمل الشرطي والأمني الحديث.

وعقد اجتماعاً مع كبار الضباط، وتعرّف على الجهود المبذولة في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، وفق أفضل الممارسات المتقدمة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي، واستمع لإيجاز، قدّمه المقدم حمدان سعيد المنصوري، مدير مركز شرطة بني ياس، حول سير العمل والتفتيش، وما حققته كل الأقسام الخدمية والأمنية بالمركز من إنجازات، وجهودها في تقديم خدمات متميزة للجمهور.