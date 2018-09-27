«دبي الذكية» تستعرض إنجازات «مؤشر السعادة» للجهات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت «دبي الذكية»، بمركزها التدريبي في حي دبي للتصميم، ورشة عمل تحت عنوان «إنجازات مؤشر السعادة» في الجهات الحكومية، بمشاركة ست جهات، بهدف استعراض تجارب هذه الجهات ضمن مؤشر السعادة.

وقدمت مديرة إدارة الخدمات الذكية في «دبي الذكية»، حصة البلوشي، عرضاً لأهداف وإنجازات «مؤشر السعادة»، وأبرز الإحصاءات، إضافة إلى نظرة سريعة على أحدث المزايا المضافة إلى المؤشر وأبرز المشروعات.

وقدمت الهيئات الحكومية المشاركة في الورشة، بدورها، تجاربها على صعيد «مؤشر السعادة»، كاشفة عن أفضل الممارسات التي أسهمت في الارتقاء بمستويات رضا المتعاملين، وتحسين سبل تقديم الخدمات. وتضمنت قائمة الهيئات المشاركة كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، محاكم دبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب مشاركة أبطال السعادة المرشحين من 41 هيئة للعمل على جعل دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض، وغيرهم من المسؤولين من إدارة دبي الذكية، ومشاركين آخرين من جهات حكومية أخرى وشبه حكومية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة «دبي الذكية»، وسام لوتاه، إن «المؤسسة أكدت رؤيتها للتكنولوجيا كأداة قوية تعمل على اعتمادها وتطويرها لخدمة مجتمعنا، وليست كغاية بحد ذاتها، فالأهم في نظرنا هو دورها في نشر السعادة بين مواطني دبي والمقيمين فيها وزوارها، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً يتمثل في الارتقاء بمستويات مؤشر السعادة في دبي إلى نسبة 95% بحلول عام 2021، كما أطلقنا مجموعة من الخدمات والمبادرات التي من شأنها تمهيد الطريق نحو تحقيق هدفنا».

وأضاف: «يعمل مكتب (دبي الذكية)، في إطار التزامه الراسخ بتنفيذ أجندة السعادة، تماشياً مع النقلة النوعية التي تشهدها المدينة بأكملها، نحو التحول الذكي، ومن هنا جاء إطلاقنا مؤشر السعادة في عام 2015 عبر مختلف الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. ومما لاشك فيه أن المؤشر قطع منذ ذلك التاريخ شوطاً طويلاً وأصبح اليوم أداة متوافرة في 162 هيئة، و921 مركز خدمات، و789 موقعاً إلكترونياً، وتطبيقات للهواتف الذكية، مسجلاً بذلك 20.1 مليون صوت بالإجمالي، منذ إطلاق المؤشر، بمعدل سعادة قدره 89%».

وسام لوتاه:

• «هدفنا الارتقاء بمستويات مؤشر السعادة في دبي، إلى نسبة 95% بحلول عام 2021».