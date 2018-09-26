«في حب زايد».. معرض يسرد مسيرة القائد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، المعرض المتنقل «في حب زايد» في محطته الأولى في «دبي مول»، والذي نظمته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأرشيف الوطني، احتفاءً بـ«عام زايد»، ويسرد المعرض أهم محطات مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة، ودوره التاريخي في تأسيس الاتحاد.

وتفقد الطاير أركان المعرض، الذي تم تصميمه بشكل مبتكر ثلاثي الأبعاد لاسم «زايد» بالحروف العربية، التي تعكس مضمونه، إذ يضم عدداً من الصور المميزة النادرة، وأفلام وثائقية، مقدمة من الأرشيف الوطني، تجسّد مسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعكس جهوده في مواجهة التحديات والعزيمة والإصرار للتغلب عليها، ومآثر المغفور له بإذن الله ودوره في بناء الوطن.

وقالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، موزة المري، إن «المعرض هو إطلالة بانورامية على حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تعكس طموح قائد فذ وإرادة شعب في تحقيق أول تجربة وحدوية ناجحة في عالمنا العربي»، مؤكدة أن النموذج القيادي للشيخ زايد أخذ مكانة رفيعة في تاريخ الشخصيات المؤثرة في التاريخ الحديث.

وأضافت أن «المعرض يستمر لمدة أسبوع متنقلاً عبر مواقع عدة، وفرتها (إعمار مولز)، و(نخيل)، بالتعاون مع (سيركو وهي: دبي مول)، و(ابن بطوطة مول)، و(مارينا مول)، ومحطة مترو الراس، ومحطة مترو اتصالات، وأخيراً في سوق التنين»، وأوضحت أنه تم توفير مجموعة من متطوّعي الهيئة والأرشيف الوطني ممن يمتلكون معلومات تاريخية تُثري متطلبات تواصلهم مع الزوار والرد على استفساراتهم.

وأشاد مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف الوطني، فرحان المرزوقي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم هذا المعرض احتفاءً بـ«عام زايد»، مؤكداً أن تنظيم المعرض يُعد إسهاماً فاعلاً من الأرشيف الوطني، وتسخيراً لمقتنياته وإمكاناته، من أجل تعزيز جهود الهيئة في حرصها على دعم الفعاليات الوطنية في «عام زايد»، عبر معرض متنقل يوفر فرصة سانحة لتعريف الجيل الصاعد من أبناء وبنات الدولة بأهم المحطات في حياة القائد المؤسس الشيخ زايد، أثناء مسيرة بناء دولة الإمارات ونهضتها، فضلاً عن فرصة إطلاع الجمهور من مقيمين وزوّار وسائحين على جوانب من سيرة زعيم عربي أسس دولة وحدوية وسط العديد من التحديات والصعوبات الكبرى.

وأضاف أنه «في إطار مبادرة (المئة)، التي أطلقها الأرشيف الوطني احتفاءً بالذكرى المئوية للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفّر الأرشيف للمعرض عدداً من أهم الصور والأفلام الوثائقية التي من شأنها تقديم معلومات تاريخية عن تجربة الإمارات في بناء الدولة وتأسيس اتحادها الميمون، في ظل القيادة الحكيمة للراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».