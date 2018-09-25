«محمد بن راشد للازدهار العالمي» تستعرض تحديات تحسين حياة المجتمعات

المصدر: نيويورك - وام

دعت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي المبتكرين الصناعيين من مختلف دول العالم إلى المشاركة في الدورة الأولى من برنامج «تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين» الهادف للبحث عن حلول لأربعة تحديات عالمية ملحة، بما يؤدي إلى تحسين حياة البشر في المناطق الريفية والمنعزلة بالبلدان الأقل نمواً، على هامش اجتماع قادة العالم لمناقشة أهم القضايا العالمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتتضمن التحديات الأربعة: تحدي الطاقة المستدامة، أي توفير مصدر طاقة نظيف ومستمر لسكان المناطق الريفية والمنعزلة حول العالم، وتحدي الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية بما يوفر اتصالاً مستمراً ومنخفض الكلفة بشبكة الإنترنت لسكان المناطق النائية، وتحدي التطوير الزراعي والقضاء على الجوع، أي تمكين المزارعين في البلدان الأقل نمواً من زيادة المحاصيل الزراعية والغذائية باستخدام الأساليب المتقدمة للإنتاج الزراعي المستدام، وأخيراً تحدي المدن المستدامة الذي يعنى بتوظيف التكنولوجيا في المدن للحد من انتشار الأمراض المعدية.

واستعرضت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي التحديات الأربعة خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة استضافته كل من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الروسي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

كما استعرضت المبادرة التحديات الأربعة أمام جمع من المبتكرين والأكاديميين وكبار قادة الشركات العالمية المشاركين في فعاليات الحفل الختامي لجوائز مسابقة Solve (الحل) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في نيويورك، معلنة عن تخصيص جوائز مالية واستشارات فنية وفرص تدريبية مع مؤسسات عالمية تصل قيمتها إلى مليون دولار للمبتكرين الصناعيين القادرين على إيجاد حلول صناعية مبتكرة لهذه التحديات. وسيتم اختيار الحلول الفائزة بتحديات برنامج تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين بناءً على قدرة هذه الحلول على التعامل مع هذه التحديات، وقابليتها للتطبيق على نطاق جغرافي واسع، وقدرتها على خدمة أكبر عدد من السكان في المجتمعات العالمية، مع التزامها بتحقيق الهدف الشامل للمبادرة.