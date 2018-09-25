المصدر: الشارقة - وام

تنظّم دائرة الموارد البشرية في الشارقة 24 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية خلال شهر أكتوبر المقبل. وتهدف البرامج التأهيلية التي تنفذها الدائرة وفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، إلى رفع كفاءة المنتسبين وتطوير مهاراتهم، لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وسيتم تنفيذ ستة برامج تأهيلية في الشارقة، وثلاثة في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام، و15 برنامجاً في المنطقة الشرقية في خورفكان وكلباء ودبا الحصن. وتستهدف البرامج حملة جميع المؤهلات العلمية من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بينما تستهدف الدبلومات المهنية حملة مؤهل الثانوية العامة والبكالوريوس من تخصصات معينة من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام الدائرة.