بلدية دبي تطلق منصة متطوعي إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

أطلق مدير عام بلدية دبي، داود الهاجري، أمس، المنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين، على مدار ثلاثة أيام، لتسجيل موظفي البلدية الراغبين في الاشتراك ببرنامج المتطوعين، الخاص بالحدث الكبير.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، محمد مبارك المطيوعي، إن المشاركة في التسجيل لـ«إكسبو 2020 دبي» تعكس سعي البلدية للتضافر مع الجهات الحكومية الأخرى، في سبيل تطوير العمل الحكومي في الدولة وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي إسهاماً مهماً في مجال تعزيز التميز الحكومي بدولة الإمارات، وتعميم التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بشكل يمزج بين النظرية والتطبيق، ويعمل على إعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية، بما يخدم أهداف الدولة والمنطقة بشكل عام، من خلال التطوع لخدمة هذا الحدث العالمي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، إن المنصة المتنقلة ستكون مصدراً إضافياً ومنفذاً متميزاً يمكن لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها من خلاله أن يسجلوا رغبتهم في خدمة الوطن، وتشريفه على أكمل وجه أمام الملايين الذين سيأتون من كل أنحاء العالم، ويستمتعون بما يقدمه الإنسان في دولة الإمارات.