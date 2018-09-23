بالصور.. كاميرا ترصد ثعلب الرمال وحيوان النيص "المنقرض" في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي اكتشاف حيوان النيص (Hystrix indica)، الذي كان يعتبر في الماضي من الحيوانات المنقرضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسجيل وجود ثعلب روبل Vulpes rueppellii)) الذي شوهد أخر مرة قبل 13 عاماً، وذلك في اكتشاف جديد يعزز من دورها وجهودها في المحافظة على التنوع البيولوجي.

وبموجب هذا الاكتشاف، سيتم إضافة هذين النوعين إلى الـ 36 نوعاً من أنواع الثدييات المسجلة في إمارة أبوظبي، والتي تضم عدد قليل من الحيوانات التي انقرضت في البرية ولم تعد تُشاهد بعد الآن مثل النمر العربي، والذئب العربي والضبع المخطط، وقد تم رصد وجود حيوان النيص وثعلب روبل من خلال كاميرات خاصة للتصوير عن بُعد تلتقط الصور تلقائياً عند مرور أي جسم من أمامها.

ويعد النيص، الذي قد يصل وزنه إلى 18 كيلوغراماً، من أكبر القوارض الموجودة في الشرق الأوسط. كما يتميز بوجود الأشواك الطويلة الإبرية الحادة التي تغطى جسمه، والتي يستخدمها للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة. ويمكن العثور على هذا النوع في شبه الجزيرة العربية وأقرب مكان تتواجد فيه بالنسبة لدولة الإمارات في المملكة العربية السعودية وسُلطنة عمان. ويعتبر هذا النوع من الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض في شبه الجزيرة العربية بسبب التناقص المستمر في أعداده أمام الزحف العمراني وكونه غذاء لبعض الحيوانات البرية الأخرى مثل الذئاب والوشق.

وبالرغم من أن بعض الأنواع من حيوان النيص مهددة بخطر الانقراض في العالم، إلى أن النيص الهندي يعتبر من الأنواع الغير مهددة بالانقراض في العالم وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (2018).

وعلى الرغم من الحماية الخارجية الموجودة على الجسم وهي الأشواك، إلا أن هناك بعض الحيوانات تستطيع افتراس حيوان النيص، كما يتم قتل حيوان النيص لأنه يمكن أن يصبح آفة تهدد المحاصيل الزراعية.

ويشار إلى أن النيص كان ينتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي؛ فوفقا لمقالة نشرت في 22 نوفمبر 1967 أشارت إلى أن بعض البدو الأصليين القدماء في دولة الإمارات كانوا يتذكرون رؤية النيص في دولة الإمارات خلال حياتهم. ووفقاً للتقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي، فقد تم تسجيل هذه الأنواع في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لم يتم تأكيد انقراضها.

في حين يعتبر ثعلب روبل، والمعروف أيضاً باسم ثعلب الرمال، هو واحد من ثلاثة أنواع من الثعالب المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتراوح لونه من الرملي إلى الرمادي الباهت مع آذان كبيرة تشبه الخفافيش،

وخضم (مقدمة الفم) قصير وذيل طويل وكثيف. وهو حيوان صغير، يزن أقل من كيلوغرامين، يعيش في أوكار ويتغذى على الثدييات الصغيرة والزواحف واللافقاريات.

كما يعتبر من الأنواع النادرة جداً ولا يسهل رؤيتها في البرية، وتضم قاعدة بيانات الهيئة لسجلات تشير إلى مشاهدة ثعلب روبل منذ أوائل التسعينات، حيث تم تسجيل آخر رؤية مؤكدة في عام 2005. وفي محاولة للبحث عن مشاهدات جديدة، نشر الباحثون في الهيئة كاميرات المراقبة في موقعين مختلفين حيث سبق أن شوهد هذا الحيوان. وبعد مرور عام، نجحت جهود الهيئة بتسجيل فرد واحد في موقع ضمن المنطقة الغربية.