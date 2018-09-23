«مطارات أبوظبي» تفتح أبواب القاعة «الماسية» لـ 10 سعوديين

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت «مطارات أبوظبي» مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتسلط الفعاليات - التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري - الضوء على مدى عمق العلاقات التي تربط البلدين، فيما تقدم «مطارات أبوظبي» في هذه الذكرى الغالية عروضاً خاصة وجوائز للمواطنين السعوديين.

وتتاح الفرصة أمام 10 مواطنين سعوديين من بين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي أو المغادرين منه للاستمتاع بخدمات القاعة «الماسية» في مبنى كبار الشخصيات، حيث يتم اختيار المسافرين المحظوظين عشوائياً، ليحظوا بهذه التجربة، ويستفيدوا من الخدمات المقدمة في المبنى، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات قبل انطلاق رحلاتهم، وستتسنى لهم فرصة تجربة المرافق الترفيهية والخاصة بالأعمال، واتصال مجاني بشبكة إنترنت لاسلكية عالية السرعة، إضافة إلى خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات.

كما تستخدم أختام الجوازات التي تحمل شعار الإمارات والسعودية، ويتم استقبال بعض الرحلات القادمة من السعودية بمدافع المياه كترحيب تقليدي عند الاحتفاليات في قطاع الطيران.