«بادر» توعّي 2180 شخصاً بمخاطر المخدرات خلال 27 شهراً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خصّصت شرطة أبوظبي حافلة «بادر»، للقيام بجولات على المؤسسات التعليمية والمجالس المجتمعية والحلقات الشبابية ومراكز التسوق، للتوعية بمخاطر المخدرات، ضمن جهود التصدي لهذه الآفة، باستخدام الوسائل التقنية والمبتكرة لزيادة الوعي.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن عدد المحاضرات التي تم تنظيمها داخل «بادر» 150 محاضرة، بالإضافة إلى توعية 2180 شخصاً، منذ بداية تدشين الحافلة أواخر يونيو 2016، أي خلال 27 شهراً.

وأوضح في سياق حملة «حياتي أغلى»، أنه تمت توعية 423 شخصاً في النصف الثاني من عام 2016، و974 العام الماضي، من خلال الحافلة، فيما استفاد 783 آخرين من المحاضرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر أنها مصممة من الداخل بأسلوب هندسي يتلاءم مع قاعات التدريس، ومزودة بشاشات عرض، وصور وكتيبات ومطويات توعية، وأدوات وعيّنات تظهر وسائل التهريب والترويج، وطرق مكافحتها.

ولفت الظاهري إلى أن الحافلة تستوعب 15 فرداً في كل محاضرة تقام في داخلها.