«الاتحادية للشباب» تطلق مبادرة «أساسيات الشباب 101»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب أحدث مبادراتها تحت اسم «أساسيات الشباب 101»، والتي تسعى لتعزيز المعرفة الوطنية لدى الشباب والإجابة على تساؤلاتهم في شتى المجالات، وبناء أساس معرفي لديهم يرفع من مستوى وعيهم حول مختلف الموضوعات، حيث ستقوم المؤسسة من خلال المبادرة بإطلاق مجموعة من الدورات المعرفية بمشاركة المسؤولين والمختصين والخبراء، الهادفة لرفع الوعي لدى الشباب ولرفدهم بالمعارف والعلوم حول أساسيات العمل بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شما بنت سهيل فارس المزروعي، إن المبادرة تهدف لرفد معارف الشباب بأهم المعلومات في شتى الموضوعات والقضايا الوطنية والاجتماعية والعلمية، كالعلوم الإنسانية والسياسات الخارجية والعلاقات الدولية والعمل الحكومي، بهدف خلق جيل من الشباب الواعي والقادر على مواجهة تحديات الحياة من خلال التسلح بالمعارف الأساسية في شتى مجالات الحياة.

وأكدت أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائماً على أن يكون شباب الإمارات واعياً وملماً بما يدور حوله، بهدف إنشاء جيل من القادة، ليكملوا مسيرة البناء والتطور في الدولة، من خلال التركيز على شباب الإمارات وتزويدهم بأهم العلوم والمعارف للموضوعات الرئيسة الحالية والمستقبلية، المتعلقة بالعمل الحكومي وفي مختلف القطاعات.

وأشارت المزروعي إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على دعم وتمكين الشباب من خلال رفع مستوى وعي الشباب بأهم القضايا التي تهمهم، وقالت «سنعمل معاً لعقد جلسات تختص بكل ما يجب على شباب الإمارات التعرف إليه، كتاريخ اتحاد الدولة، والسياسات العامة، والتعليم، وهيكل العمل الحكومي، والتوجهات المستقبلية ورؤية دولة الإمارات».

وأوضحت أنه إضافة للدورات التي تعقدها المؤسسة ضمن مبادرة «أساسيات الشباب 101»، سيتم إطلاق مجموعة من الدورات الرقمية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، بهدف التفاعل الدائم مع الشباب والاستفادة القصوى مما يقدمه المسؤولون والخبراء ضمن مختلف جلسات المبادرة، كما ستتيح المنصة الإلكترونية للشباب التسجيل لحضور الجلسات والتفاعل المباشر مع المسؤولين وأصحاب الاختصاص ضمن جلسات معرفية جماعية.

وتعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على تصميم وإطلاق المبادرات والمشاريع المعنية بالشباب، بهدف خلق نموذج عمل شبابي قائم بمجهود الشباب ويستهدف الشباب بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم، وذلك ترجمة لتوجهات قيادة الدولة بتمكين الشباب ودعمهم والنهوض بهم، ليكونوا قادة المستقبل.