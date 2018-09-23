«مركز الابتكار» يسلط الضوء على تقنيات تكنولوجيا الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، على تقدم سير العمل في مشروع «مركز الابتكار»، أحد أبرز المشاريع الابتكارية، ضمن مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، إذ ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

واستمع من ممثلي الجهات المنفّذة للمشروع على تقدم سير العمل، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية.

ويهدف «مركز الابتكار» إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والنظيفة، ما سيمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من استعراض إنجازاتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وإبراز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر. كما يعكس التصميم الفريد لمركز الابتكار هوية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد مثالاً رائداً للتنمية المستدامة في المنطقة وفي العالم.

ويرمي مركز الابتكار إلى صقل القدرات الوطنية في مجال الطاقة، وتعزيز الميزة التنافسية للأعمال في دبي، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ودعم مسيرة تطوير القطاع في المنطقة ككل، ونشر الوعي حول تغير المناخ والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى خلق عروض تفاعلية خاصة ورحلات تعليمية للضيوف وتثقيف الأفراد حول الطاقة الشمسية. ويعد المركز بمثابة متحف ومعرض للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، يجذب السياح والجامعات والمدارس والشركات والشركاء، حيث سيفتح أبوابه لاستقبال مصنعي ومطوري الطاقة الشمسية، كونه يتضمن مكاناً متخصصاً ومركز مؤتمرات دائماً لعقد الفعاليات والمؤتمرات واجتماعات العمل والدورات التدريبية واللقاءات حول موضوعات تتعلق بالطاقة الشمسية، فضلاً عن الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء الأخرى. وتبلغ مساحة المبنى 4000 متر مربع، ويبلغ ارتفاع المبنى نحو 90 متراً، وهو مكون من أربعة طوابق.

«كهرباء دبي» تهدف

إلى تحويل إمارة دبي

إلى مركز عالمي

للطاقة النظيفة.