3 خطوات لتقديم شكوى ضد مدرسة خاصة في أبوظبي.. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

رصدت "الإمارات اليوم" تعدد شكاوى ذوي الطلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، واعتراضهم على بعض السلبيات والممارسات التي قامت بها مدارس أبنائهم مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما أفادت دائرة التعليم والمعرفة أنه في حال رغب ولي أمر الطالب في تقديم شكوى ضد مدرسة أبنائه يستلزم الأمر القيام بـ 3 خطوات فقط.

تتضمن الخطوة الأولى إثارة أي شكاوى مباشرة مع المدرسة في المقام الأول قبل أن تستشير دائرة التعليم والمعرفة بالمسألة المتعلقة بالمدرسة الخاصة، مشيرة إلى أن هناك لوائح معمول بها، وهي تُلزم المدارس بالرد على الشكوى خطياً في غضون 10 أيام عمل.

وأوضحت الدائرة أن الخطوة الثانية يتم إتخاذها في حال كان ولي الأمر قد رفع بالفعل قضية محددة مع مدرسة أبنائه، أو يرغب في تسجيل القضية من خلال نظام التعليم والمعرفة لإدارة الشكاوي ومتابعتها عبر https://www.adek.abudhabi.ae/ar/Parents/PrivateSchools/Pages/MCMS.aspx، مشيرة إلى أن نظام دائرة التعليم والمعرفة لإدارة الشكاوى ومتابعتها يتيح له رفع شكوى مباشرة مع المدرسة، في حين يعطي رؤية كاملة للدائرة. وسيتم استعراض جميع الحالات التي أثيرت من خلال نظام التعليم والمعرفة لإدارة الشكاوى ومتابعتها ومراقبتها من قبل الدائرة من أجل الامتثال للوائح.

وأشارت الدائرة إلى أن الخطوة الثالثة خاصة بالقضايا المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، وفي هذه الحالة على ولي أمر الطالب الاتصال بالشرطة المجتمعية (أبوظبي) 024490008، (العين) 037151103 او (الظفرة) 028081852