حملة تبرع بالدم في شرطة أبوظبي ضمن مبادرات «عام زايد»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

نظّمت إدارة الأسلحة والمتفجرات، بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، حملة تبرع بالدم لمنتسبيها في مقر الإدارة، وذلك ضمن مبادرات «عام زايد» 2018.

وقال مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات، العميد سالم حمد البلوشي، إن الحملة تأتي تجسيداً لرؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء روح التعاون والتعاضد المجتمعي، ونشر ثقافة العمل الإنساني التطوعي.

وأضاف أن الحملة التي ينفذها برنامج «سفراء السعادة» لدى الإدارة، تضمنت إجراء فحوص طبية عامة، من بينها اللياقة البدنية لدى العاملين، وتقديم النصح والإرشاد عن الغذاء الصحي، وتحسين جودة حياتهم، مؤكداً أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهدافاً إنسانية نبيلة، في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي.