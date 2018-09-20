342 شاغراً للمواطنين الباحثين عن عمل في قطاع السياحة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن عدد الشواغر التي عرضتها 50 جهة تعمل في القطاعين السياحي والفندقي، في «الأيام المفتوحة للتوظيف»، بلغ 342 شاغراً، إذ عرضت هذه الجهات 177 مسمى وظيفياً.

وقال وكيل مساعد في الوزارة، محمد صقر النعيمي، إن هناك ثلاثة مخرجات تتمخض عن «الأيام المفتوحة»، هي حصول المواطن على وظيفة تتناسب مع قدراته وطموحاته الشخصية، وحصوله على التدريب اللازم، إضافة إلى الإرشاد للمهنة الأنسب في سوق العمل، داعياً الشباب إلى اقتناص الفرص الوظيفية خلال معارض التوظيف و«الأيام المفتوحة».

وأشار النعيمي إلى نية الوزارة تنظيم «أيام مفتوحة» في الدولة كل 100 يوم.

من جانبها، أشارت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية الموارد البشرية، فاطمة الحوطي، الى أن لدى الوزارة برنامجاً تدريبياً لطالبي الوظائف، يتضمن أسلوب كتابة السيرة الذاتية وإعداد وتأهيل الشباب، ستطرحه قبيل انطلاق «الأيام المفتوحة»، حتى يستطيع الباحثون عن عمل الاستفادة منه.

وأكدت الحوطي أن الوزارة تتكفل بتدريب من وقع عليهم اختيار جهات العمل المشاركة في «الأيام المفتوحة»، التي وقّعت معهم عقوداً، في حال عدم وجود فترة تدريبية لديها.

وكان اليوم الثاني من «الأيام المفتوحة للتوظيف» قد سجل عرض 199 شاغراً في قطاع التجزئة، و400 شاغر في جهات مصرفية ومالية مشاركة في «الأيام المفتوحة للتوظيف» .