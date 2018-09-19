شرطة أبوظبي تحذر مستخدمي الدراجات المائية من حوادث الدهس والاصطدام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات المائية من مخاطر قيادتها بطيش، موضحة أنها تتطلب أماكن مفتوحة وشروطاً وقائية عدة، وكثيراً من الحذر والدقة في اتباع الأنظمة، تفادياً لحوادث الاصطدام، سواء بالدراجات الأخرى أو بالقوارب أو بالصخور، ودهس الذين يسبحون في المنتجعات والشواطئ.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء علي خلفان الظاهري،

ضرورة التقيد باشتراطات السلامة، وألا يحوّل مستخدمو الدراجات المائية أوقات الاستمتاع بالبحر إلى ساحات للسباق والتهور، ما قد يسبب لهم إصابات بليغة.

كما نبه إلى ضرورة التأكد من الأحوال الجوية، وإبلاغ الجهات المعنية بوقت المغادرة والعودة إلى وجهة الإبحار، وتوفير وسائل السلامة، خصوصاً سترة النجاة وجهاز تحديد المواقع، والحرص على حمل وسيلة اتصال للإبلاغ عن أي طارئ.