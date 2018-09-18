إنجاز 84% من مشروع شعبية بو نواس والتسليم خلال شهرين

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد رئيس دائرة الإسكان بالشارقة المهندس خليفة الطنيجي خلال رده على ملاحظة وشكوى احد المواطنين من منطقة المدام المتعلقة بتأخر تسليم شعبية بو نواس للمواطنين، أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع، لافتا إلى أن المدة التعاقدية لمشروع شعبية بو نواس 17 شهر ونسبة الإنجاز فيه وصلت 84%.

وتابع عبر مداخلة له على برنامج الخط المباشر ردا على الشكوى التي تقدمها بها أحد المواطنين المستمعين للبرنانج أنه تم استلام 3 مساكن من الشعبيةو توصيل خدمات المياه والكهرباء لها، واستخراج شهادات الانجاز لها، مشيرا إلى أن هناك مسكنين في طور استخراج شهادة الإنجاز، إذ تم أيضا الانتهاء من كافة التفتيشات عليها، وتبقى 3 مساكن جاري العمل على استكمالها ونسبة الانجاز فيها تجاوزت 80%.

وأشار إلى أن المشروع قد تأخر فعليا ويوجد أسباب لذلك منها ما يقع على المقاول وأخرى على عاتق الجهات الخدمية والملاك، لافتا إلى أن المشروع لم يبدأ كله في وقت واحد وهذا أيضا من أسباب التأخر الأساسية، وايضا تاخر الملاك في توريد السيراميك كلا حسب رغبته للموقع له دور كبير في تأخر الإنجاز.

وأكد أن المشروع شبه جاهز وسيتم الانتهاء منه بشكل كامل خلال أقل من شهرين.