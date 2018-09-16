«الداخلية» تضيف «إصدار رخصة القيادة الدولية» إلى خدماتها الذكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أضافت وزارة الداخلية خدمة مشتركة جديدة إلى خدماتها الذكية، تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة تقديم طلب للحصول على رخصة القيادة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الوزارة بتعزيز مزايا خدماتها المتوافرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت، التي تأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كان وعلى مدار الساعة، وفق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى.