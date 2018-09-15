«القيادات التنفيذية» يناقش خطط وبرامج شرطة دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

ناقش القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، وذلك في مدرسة السعادة للتعليم الأساسي، البرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية، وآخر المستجدات الإدارية إلى جانب الاطلاع على نسبة التحول إلى الهوية المؤسسية الجديدة، وتطبيقها في المباني وعلى اللوحات والدوريات والسيارات والزي العسكري والملابس الرياضية.

واطلع المري والمجتمعون على دراسات أعدتها الإدارات العامة والمراكز الشرطية حول العديد من العمليات الإدارية والهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في العمل الشرطي، إلى جانب الاطلاع على تقارير وتقييمات لمشاركة شرطة دبي في الفعاليات المجتمعية.

وفي بداية الاجتماع، الذي حضره مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، ومدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات اللواء محمد سعيد بخيت، ومدير الإدارة العامة للتدريب اللواء أحمد حمدان بن دلموك، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلو مجالس شرطة دبي؛ أثنى المري على روح العمل الإيجابية والجماعية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي أثناء تقييم المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، مقدماً الشكر إلى كل الضباط والموظفين على جهودهم في الاستعداد والجاهزية للتقييم.