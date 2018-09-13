ضبط مركز تجميل نسائي داخل شقة دون ترخيص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

داهمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع الشرطة، منزلاً حوّله صاحبه إلى مركز تجميل نسائي من دون ترخيص، وذلك ضمن حملة على الشقق السكنية التي تمارس أنشطة مراكز التجميل النسائي من دون ترخيص، ما قد يلحق أضراراً صحية بالمستهلكين.

وقال مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة بالإنابة، أحمد طارش القبيسي، إن «الحملة تم تنفيذها بناءً على بلاغ بممارسة مركز تجميل نسائي نشاطاً في شقة، من دون ترخيص، أو حصول ممارسي هذا النشاط على شهادة ممارسة المهنة من طبيب مختص ومعتمد من الجهات المحلية».

وأكد القبيسي حرص الدائرة على تنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية، المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، والمنشآت الاقتصادية التي تمارس عملها على مستوى إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن فريق التفتيش بالدائرة وشرطة أبوظبي داهما المنزل، وضبطا كل المعدات والأجهزة التي يتم استخدامها في عمليات التجميل الخاصة بالنساء، وتمت مخالفة الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.