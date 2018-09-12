طقس مغبر وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ــ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً شمالاً. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية (15 - 30 كم/‏‏‏ساعة)، تصل إلى 38 كم/‏‏‏ساعة أحياناً.

وقال إن الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12، والمد الثاني عند الساعة 3:06، والجزر الأول عند الساعة 8:40، والجزر الثاني عند الساعة 20:53، وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:21، والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 17:40، والجزر الثاني عند الساعة 5:53.