توصيل الكهرباء إلى 1360 مبنى في الشارقة خلال 8 أشهر

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل خدمات الكهرباء إلى 1360 مبنى من منازل ومبانٍ ومصانع وشركات ومزارع، على مستوى مدينة الشارقة، منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تسعى لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة، بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كل مناطق الإمارة أياماً قليلة، مشيراً إلى أن توصيل الكهرباء إلى منازل المواطنين يتم خلال 24 ساعة، بشرط تحقق مطلبين أساسيين، هما شهادة إنجاز مبنى من البلدية، وشهادة من استشاري كهرباء معتمد. وأكد أن الهيئة تسعى، من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء، إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار.