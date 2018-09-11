«شتلات المجتمع» تُعرّف بإرث زايد في «قيمة الزراعة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع مجموعة «ديزرت جروب»، ورشة عمل تحت شعار: «شتلات المجتمع»، وذلك انطلاقاً من «عام زايد»، إذ تعد الزراعة إحدى القيم التي اشتهر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بتشجيعها والحفاظ عليها، ويحرص مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع على التعريف بهذه القيمة المهمة التي تُعد من إرث الشيخ زايد.

وتهدف المبادرة إلى توسيع اهتمام موظفي الهيئة بالزراعة والتشجير، وتعريفهم بمهارات الزراعة الداخلية وطرق الاعتناء بالنباتات، انطلاقاً من الأثر الإيجابي للنباتات في الصحة النفسية، ودورها في تحسين البيئة.

وأدار موظفو «ديزرت جروب»، من أصحاب الهمم، الورشة، وقدموا من خلالها للحضور معلومات عن النباتات الداخلية وكيفية العناية بها، مع زراعة نماذج لشتلات وبذور لتتم العناية بها ضمن مركز التأثير الاجتماعي.

وقالت رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع بالإنابة، هدى البستكي: «جاءت فكرة مبادرة شتلات المجتمع انطلاقاً من (عام زايد)، ومن قيم الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي كان يحث على التشجير ويوجه بالاهتمام بتحسين الحياة الزراعية في الدولة، كما أن زراعة النباتات الداخلية والاهتمام بها في بيئة العمل والمنزل له أثر إيجابي من الناحية الصحية والنفسية».

وأضافت: «تُعد مجموعة ديزرت جروب من أبرز شركاء الهيئة في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتشكل الزراعة أحد الأنشطة الرئيسة للشركة، ويسعدنا أنّ الورشة الافتتاحية لمبادرة شتلات المجتمع قدّمها أصحاب الهمم الذين أثبتوا قدرتهم على تزيين حياتنا، وقدّموا لنا المعلومات التي نحتاجها لزراعة النباتات والاهتمام بها».

وتابعت البستكي: «تُعد هذه الورشة الأولى في سلسلة من الورش التوعوية التي نعتزم في مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع تنظيمها، لإيصال هذه الفكرة لأكبر عدد ممكن من زملائنا في هيئة تنمية المجتمع وفي المؤسسات الحكومية الأخرى، وحتى نرى على كل مكتب من المكاتب شتلة زراعية تلوّن بالسعادة حياتنا الوظيفية، وتعزز تمسّكنا بإرث زايد ورؤيته وحكمته».