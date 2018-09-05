تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسة رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورفع وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.