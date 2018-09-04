بلدية أبوظبي تزيل بناية متصدعة في الزاهية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

بدأت بلدية مدينة أبوظبي أعمال هدم وإزالة بناية مكونة من 13 طابقاً في منطقة الزاهية، بعد تأكيد الكشف الهندسي والمعاينة الفنية حصول تصدعات وتشققات في الهيكل الأساسي للبناية، ما استوجب اتخاذ الإجراءات السريعة لتلافي أي أخطار يمكن أن تتأتى جراء الوضع الحالي للبناية، إذ إن البناية لم تعد صالحة للسكن ولا تتطابق مع معايير واشتراطات البناء في أبوظبي، ولا توفر أي قدر من الأمان لساكنيها.

وأكدت البلدية أنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال الوحدات العقارية من البلدية وهو مطلب إلزامي، إذ تحقق شهادة إشغال الوحدات العقارية الفائدة والمنفعة لمالك العقار والمستثمر والمستأجر أو المستفيد من العقار، وتوفر قدراً كبيراً من الأمان للعقار، وتمد في عمره الافتراضي وتعزز الخدمات المتكاملة.

ودعت البلدية جميع ملاك ومديري البنايات والوحدات العقارية إلى أهمية إعطاء جانب الصيانة الدورية للمباني أهمية كبيرة، نظراً لدورها في توفير متطلبات الأمن والسلامة للسكان وتوفير المسكن الحضاري الملائم، مؤكدة ثقتها الكبيرة بالمسؤولية المجتمعية والذاتية التي يتمتع بها جميع ملاك البنايات وحرصهم على سلامة السكان وإيجاد بيئة سكنية راقية، تتناسب مع سمة أبوظبي وسمعتها العالمية وتتوافق مع قيم الدولة وحرصها على حياة الإنسان وسلامته.