طقس حار رطب حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود اليوم طقس حار رطب ومغبر أحياناً، مع إمكانية تشكّل الضباب صباحاً، خصوصاً غرباً.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة قد تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏ساعة، وتكون مثيرة للغبار أحياناً نهاراً، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيكون رطباً صباحاً، وحاراً ومغبراً نهاراً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بسرعة تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏ساعة، كما تكون مثيرة للغبار أحياناً نهاراً، فيما يظل البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر أن طقس بعد غد رطب، وقد يتشكل الضباب الخفيف صباحاً، وحار ومغبر أحياناً نهاراً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بسرعة تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏ساعة، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً نهاراً والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة سيكون رطباً، مع إمكانية تشكّل الضباب صباحاً، وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية بعد الظهر، بسرعة تراوح من 20 إلى 32 كم/‏‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً نهاراً، على أن يظل البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.