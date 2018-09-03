محمد بن راشد: هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في إنجاز عربي جديد .. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية .. هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي .. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا".

وختم سموه تغريداته بالقول: "لدينا اليوم البرنامج الوحيد لاطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين ، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات 20 مليار درهم .. والأهم.. لدينا الانسان الذي لا سقف لطموحاته الا السماء .. الخلاصة:الانسان العربي "يستطيع" اذا توفرت له الظروف".