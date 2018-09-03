ارتفاع معدلات الأطباء العاملين في القطاع الصحي بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير إحصائي لهيئة الصحة في دبي، أن القطاع الصحي في الإمارة شهد نمواً لافتاً في عدد الأطباء والقوى العاملة، إذ بلغ عدد الأطباء المسجلين (المرخصون لمزاولة النشاط الطبي)، حتى نهاية العام الماضي، قرابة 8700 طبيب وطبيبة، بزيادة قدرها 82.4% على عام 2010، ونسبة زيادة وصلت إلى 1% على عام 2016، بمعدل 2.9 طبيب لكل 1000 من السكان. وقال التقرير إن منشآت الهيئة شهدت إقبالاً متزايداً على خدماتها الطبية من داخل الدولة وخارجها، إذ زاد عدد المراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية على مليوني شخص.

كما ذكر التقرير أن مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة للهيئة أنجزت، العام الماضي، مليونين و12 ألفاً و361 فحصاً، بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2016.

وأشارت إحصاءات التقرير إلى أن مستشفيات الهيئة أجرت نحو 26 ألفاً و500 عملية، بمقدار 2208 عمليات شهرياً، من بينها 13 ألفاً و771 عملية بالغة التعقيد في مختلف التخصصات الطبية. وكان نصيب مستشفى راشد منها 30.4%، ودبي 41.1%، ولطيفة 25.3%، ومستشفى حتا 3.2%.

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان التابعة للهيئة، 167 ألفاً و700 مراجع. وكانت نسبة المواطنين 86.2% منهم، في حين بلغت نسبة الوافدين 13.8%، كما بلغت نسبة الإناث 59.3% من إجمالي عدد المراجعين. وقد بلغ عدد علاجات طب الأسنان 181 ألفاً و228 حالة من خلال 15 عيادة.

مستشفيات الهيئة أجرت 26 ألفاً و500 عملية، بمقدار 2208 عمليات شهرياً.