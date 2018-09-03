«مطارات أبوظبي» تنظم «رحلة عيال زايد» إلى جزيرة صير بني ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت مطارات أبوظبي أخيراً، مبادرة «رحلة عيال زايد» إلى جزيرة صير بني ياس، التي استضافت فيها 31 طفلاً من الأيتام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن المبادرات التي اعتمدتها لـ«عام زايد»، والتزاماً بمسؤوليتها المجتمعية.

وتضمنت المبادرة مشاركة الأطفال في رحلة سفاري خاصة على الجزيرة، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية. كما سنحت لهم فرصة غرس شجرة باسمهم على الجزيرة، وحصلوا في نهاية الرحلة على مجموعة من الهدايا الرمزية لتبقى الرحلة كذكرى جميلة في مخيلتهم.

وأشادت مطارات أبوظبي بموظفيها الذين نفذوا المبادرة، وعملوا على تنظيمها والتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها. ومن بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وشركة تطوير الاستثمار السياحي التي رعت الأنشطة الترفيهية على الجزيرة والاستضافة في الفندق، وطيران أبوظبي التي أمنت الرحلة الجوية.

جدير بالذكر أن مطارات أبوظبي أطلقت عدداً من المبادرات هذا العام احتفالاً بـ«عام زايد»، كان من أبرزها اعتماد ختم «عام زايد» للهجرة والجوازات في مطار أبوظبي الدولي، بالتعاون مع جوازات المطار، وحملة مير الخير التي جمع فيها موظفو الشركة ما يلزم لشراء المستلزمات الغذائية وتوزيعها على العائلات الأقل حظاً قبيل شهر رمضان الفضيل، ووضع شعار «عام زايد» على أحد أبراج المراقبة الجوية لمطار العاصمة.