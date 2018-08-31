«طرق دبي» تخرِّج 63 طالباً وطالبة في برنامج «أجيال»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تخريجها 63 طالباً وطالبة في المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء الدولة، ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي «أجيال» في دورته العاشرة، الذي يتم من خلاله غرس قيم العمل لدى الطلبة، وإكسابهم المهارات العملية المطلوبة لتأهليهم للدخول إلى سوق العمل بعد التخرج.

وشهد البرنامج تنظيم رحلة للطلبة المشاركين في البرنامج إلى متحف الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة حول «عام زايد» من خلال قيام الطلبة بإعداد عرض تقديمي يتناول مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتم تكريم الطلبة الفائزين بمكافآت مالية.

كما تم تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية مختلفة للطلبة، سواء كانت داخلية مثل زيارة معرض إنجازات الهيئة الذي يضم أبرز وأهم المشروعات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، أو زيارات خارجية باستخدام وسائل المواصلات العامة، وذلك من أجل تعريفهم بالإنجازات والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال المواصلات العامة، وتعزيز السمعة المؤسسية للهيئة في المجتمع.

الجدير بالذكر أن برنامج «أجيال» تنظمه الهيئة للعام العاشر على التوالي، فقد تم إطلاقه عام 2008، واستقطب نحو 700 طالب وطالبة، بهدف تعزيز قيمة العمل وأهميته في نفوسهم، وشغل أوقات فراغهم بالشكل الصحيح من خلال تأدية مهام عملية مفيدة للمستقبل، كما يسهم التدريب الصيفي في إكساب الطلبة الخبرات المتعددة من خلال دمجهم في مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات التابعة للهيئة، بهدف تحفيزهم على العمل وغرس روح العمل الجماعي لديهم.