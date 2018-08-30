شرطة عجمان تنجز 14 ألف معاملة إلكترونية في 7 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

أنجزت القيادة العامة لشرطة عجمان 14 ألفاً و723 معاملة إلكترونياً عبر بوابة وتطبيق شرطة عجمان، منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الجاري، وفق القائد العام للشرطة، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي.

وكشف النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، عن التوسع في عدد الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان للجمهور، إلى جانب إطلاق خدمات جديدة منذ بداية العام، إذ تم استحداث ثلاث خدمات جديدة وهي خدمة استعراض رخصة القيادة، وخدمة استعراض المركبات المسجلة، وخدمة الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم القاعدة.

وأضاف أن التوسع في عدد الخدمات عبر الأجهزة الذكية وتطوير الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية التي ترمي إلى التوسع في الخدمات الذكية التي تقدمها أجهزة الشرطة في الدولة من أجل إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة تنال رضا الجميع، مشيراً إلى أن عدد المستخدمين الفعالين لتطبيق شرطة عجمان وصل إلى 23 ألفاً و300 مستخدم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.