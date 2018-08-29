«حماية الطفولة» تفتح باب العضوية لطلبة المدارس مجاناً

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت شبكة الشارقة لحماية الطفولة عن فتح باب الانتساب لعضويتها أمام الطلبة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً مجاناً، وذلك ضمن أنواع عضويات الشبكة التي تشمل عضويات المؤسسات، وعضويات الأفراد، وعضويات الشباب، وأخيراً عضويات طلبة المدارس، وهي الوحيدة المجانية، وتوصف بأنها عضوية قادة المستقبل.

وقالت مديرة شبكة الشارقة لحماية الطفولة، عائشة عبدالله بن علي، إن الإعلان عن فتح باب الانتساب أمام الطلبة يأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الشبكة وضعت ضمن خططها واستراتيجياتها المستقبلية ضم الطلبة من المهتمين بمجال الطفولة إلى عضويتها، وذلك ضمن أطر عمل مدروسة من أجل تنفيذ خطة وأجندة الشبكة الخاصة بعضويات طلبة المدارس، التي تتضمن العمل على التعريف بالشبكة ودورها ومكانتها، وعضويتها، واستقطاب الأعضاء لعضوية قادة المستقبل.

ولفتت إلى أن عضوية قادة المستقبل، كما بقية أنواع العضويات، لها شروط محددة، يفترض أن تتوافر في كل من يرغب في الحصول عليها، ومن بين تلك الشروط أنها تمنح لمدة سنة واحدة، وأن يكون عُمر الطالب أقل من 18 عاماً، ومنتسباً لمؤسسة تعليمية، وذا شخصية قيادية.

وأضافت بن علي أن الهدف من طرح هذه العضوية تسليط الضوء على تعزيز شخصية الطفل في المرحلة التأسيسية، وتنمية حس المسؤولية لديه، وأن له دوراً في أسرته ومجتمعه، مثل الاهتمام بأشقائه الأصغر منه والمحافظة عليهم والتعاون معهم ومشاركتهم في اللعب، وإبلاغ من هم أكبر منه في حالة حدوث خطر قد يؤثر فيه أو في الأطفال الأقل منه سناً.

وأوضحت أن من ضمن الامتيازات حضور الطلبة الأعضاء للفعاليات ومشاركتهم فيها، نوعاً من تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات الخاصة بشخصيته، وسيتم تحفيز هذه الفئة على الإبداع والتمييز، من حيث نشر إبداعاتهم في المجلة الخاصة بالشبكة، ومنها الرسومات والقصص وغيرهما.

وأشارت إلى أن هناك بعض الوثائق والمستندات المطلوبة من أجل التقدم للعضوية، وهي صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول، وشهادة «لمن يهمه الأمر» صادرة من الجهة التعليمية المنتسب إليها الطالب، موضحة أن عمليات وإجراءات التقدم للحصول على عضوية الشبكة سهلة وميسرة، حيث يمكن ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشبكة (www.cpn.ae)، واختيار نوع العضوية، ومن ثم استكمال البيانات المطلوبة.

وبينت أن موقع الشبكة سهل التصفح، ويتوافر فيه مختلف المعلومات التي يحتاج إليها المهتم بمعرفة الشبكة ودورها وأهدافها، ورسالتها ورؤيتها، وحزمة القيم التي تشكّل روح الشبكة وهويتها وعنوانها العريض من أجل حماية الطفولة، بالإضافة إلى مختلف الخدمات، والتعريف بالعضويات وأنواعها ومنافعها، وحزمة الأخبار والمواد الصحافية والإعلامية المتعلقة بالشبكة، بالإضافة إلى أرقام الاتصال والتواصل مع الشبكة.