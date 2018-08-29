شرطة دبي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية «على نهج زايد»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات ملتقى «المرأة على نهج زايد» بتنظيم من مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، تحت شعار «بك نكتمل»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء محمد سعد الشريف، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، والمدير التنفيذي ورئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إلى جانب عدد من الضباط والأفراد وشخصيات نسائية وقيادية في المجتمع. وقالت رئيس مجلس الشرطة النسائية لإسعاد المجتمع، النقيب عنود السعدي، إن المرأة الإماراتية سطّرت إنجازاتها بجدارة في مختلف المجالات، وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتشارك الرجل في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، وتحقق مكانتها المرموقة التي وصلت إليها على الصعيدين المحلي والعالمي، رغم حداثة دولة الاتحاد، وفي إطار خطط التمكين السياسي، لتتبوأ أعلى المناصب من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار، وبخطى متسارعة وقوية وثابتة على طريق الرقي والتقدم.

وأضافت: «لقد حققنا المعادلة التي توازن بين الجنسين، والمساواة الكاملة، والوجود في مختلف القطاعات والوظائف، واستطعنا التفاعل مع خبرات الحركات النسائية في البلدان المجاورة، مع المحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية والعربية الأصيلة». وأعربت عن شعورها العميق بالفخر لما حققته الإماراتية، لافتة إلى أنها «حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، ومؤشري مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي. كما تصدرت الإمارات مؤشر احترام المرأة عالمياً في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، والمرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً»، وقالت «نفتخر بنهضة المرأة التي أصبحت الوزيرة والبرلمانية والعسكرية والمبتكرة والممرضة والشاعرة والرائدة والملهمة والقدوة للنساء في كثير من الدول، ونتعهد بأن نكمل مسيرة التنمية في المجتمع مع الرجل، لأن مجتمعاً لا نقوده معاً سيقف حتماً في منتصف الطريق».

وكرّم اللواء محمد سعد الشريف حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتسلّمت التكريم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح.

كما كرّم ناعمة الشرهان، وجمال بن حويرب، وعلياء المنصوري، التي حصدت جوائز محلية وعالمية في مجال الفضاء، و34 متميزة من العناصر العسكرية تحت عنوان «متفانيات في الميدان».

وتم تكريم الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، الملقبة بـ«فتاة العرب»، التي توفيّت أخيراً تاركة خلفها إرثاً من الشعر النبطي الإماراتي، وتسلّم تكريمها من عائلتها أحمد خلف الحبتور.