بلدية عجمان تستقبل 26 ألف شكوى منذ بداية العام الجاري

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

استقبلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، منذ بداية العام الجاري، عبر قنوات التواصل المختلفة، نحو 26 ألف ملاحظة وشكوى واقتراحاً، بينها بينها 6158 شكوى، وفق مدوفق مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بالبلدية راشد أحمد بني هاشم.

وقال بني هاشم، إن مراكز التواصل في البلدية مستمرة باستقبال المكالمات من الجمهور والاقتراحات والشكاوى على مدار اليوم، وحتى أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية، حرصاً من البلدية على سرعة الاستجابة لشكاوى الجمهور والتعامل معها، إذ تم الرد عن طريق مراكز التواصل على 16 ألف استفسار مقدمة من قبل الجمهور، تعلقت جميعها باستفسارات عامة عن الخدمات المقدمة من قبل البلدية وآلية إنهاء المعاملات، وطرق التقدم بطلبات للحصول على تصاريح ورخص وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلدية لجميع الفئات المجتمعية. وأوضح أن هناك العديد من الخدمات البلدية التي يتم طلبها من خلال خدمة التواصل، وتكون جميعها متاحة للجمهور إلكترونياً من خلال موقع البلدية الإلكتروني، تيسيراً وتسهيلاً على جمهور المتعاملين، إذ يوفر الموقع نظام تصديق باقة من الخدمات والوظائف الجديدة التي تمكّن متعاملي الدائرة المتقدمين لخدمات العقود الإيجارية من التقدم لطلب خدمات طلب تسجيل العقارات أو العقود بأنواعها المختلفة.

وقال إن إدارة الاتصال استقبلت 2454 طلباً عن طريق الخدمة الهاتفية، مثل طلب خدمة شفط مياه الصرف الصحي للبيوت السكنية، وإتلاف مخلفات منزلية، وطلب إتلاف مخلفات النباتات الزراعية، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع البلدية الرسمي.

وأكد أن إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي تتعامل مع العديد من الشكاوى والبلاغات والاقترحات، إذ تم استقبال 1335 اقتراحاً من الجمهور.