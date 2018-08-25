طقس اليوم حار ومغبر

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً نهاراً، وأن تظهر بعض السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/‏‏‏‏ساعة، وتصل الى 36 كم/‏‏‏‏ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43، والثاني عند الساعة 00:36، والجزر الأول عند الساعة 18:25، والثاني عند الساعة 07:42.

أما بحر عمان فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:41، والثاني عند الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 15:43، والثاني عند الساعة 03:36.

الرطوبة تزداد نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، مع فرصة لتشكّل الضباب.