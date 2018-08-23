حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير مقرن بن سعود

المصدر: الشارقة - وام

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته بوفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة لخادم الحرمين الشريفين.