"الأرصاد" : الطقس غدا حار بوجه عام ومغبر أحياناً

المصدر: ابوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

واوضح فى بيان له اليوم ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة ، تصل 36 كم/ ساعة أحياناً.

وفيما يخص حالة بحر الخليج العربي فخفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 06:40

اما بحر عمان فخفيف إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:45 الثاني عند الساعة 19:42، والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:26

وفيما يلى درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 43 32 90 30

دبي 42 33 80 30

الشارقة 43 30 85 35

عجمان 41 32 85 40

أم القيوين 42 31 85 35

رأس الخيمة 41 32 80 50

الفجيرة 35 30 80 55

العين 46 31 80 20

ليوا 45 27 95 15

الرويس 40 31 85 35

السلع 41 32 75 30

دلما 39 31 75 40

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبوموسى 38 32 80 40