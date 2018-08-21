حاكم عجمان يتقبل التهاني بعيد الأضحى

المصدر: عجمان - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر مساء اليوم التهاني من وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، وأعضاء السلك الدبلوماسي من قناصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. داعين الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالعزة والتقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع الشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وتلقي سموهما التهاني من كبار رجالات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار الاقتصاديين والتجار وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الامارات عامة وإمارة عجمان خاصة وكبار المسؤولين وجمع غفير من المواطنين وأبناء القبال والجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قيادة دولة الامارات وشعبها بالخير والرخاء والازدهار وعلى سموهما بموفور الصحة والعافية .. مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار بين مختلف شرائح وأفراد مجتمع الإمارات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من الشيوخ ومدير مكتب الحاكم طارق بن غليطه ومدير عام التشريفات والضيافة يوسف النعيمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.