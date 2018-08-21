محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - بقصر المشرف في العاصمة أبوظبي - أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

فقد استقبل سموهما .. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

كما استقبل سموهما .. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ..أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قائد مسيرة الوطن المباركة ..داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويوفقه لكل ما فيه إعلاء شأن وطننا ورفعته وتعزيز منجزاته.

وتبادل سموهم التهاني والتمنيات بهذه المناسبة .. سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير واليمن والبركات ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ويبارك في مسيرتها نحو المستقبل المزدهر.

كما وجه سموهم التهنئة ..إلى حماة الوطن ودرعه الحصين أبناء قواتنا المسلحة في ساحات الواجب والحق والإنسانية ..سائلين الله عز وجل أن يبارك خطاهم و يوفقهم في أداء واجباتهم الوطنية وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذي قدموا أروع صور التضحية والبطولات في سبيل الوطن والواجب ونصرة الحق ويتقبلهم في جنات النعيم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث تبادل سموهما التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.