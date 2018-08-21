حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير في خزام

المصدر: رأس الخيمة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما .. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وجموع المصلين إلى خطبة عيد الأضحى المبارك التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد عبدالله سبيعان وذكر المصلين فيها بفضل هذا اليوم وحرمته والأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المشهود الذي تنحر فيه الأضاحي تقربا إلى الله تعالى .. وقال : " إنه يوم مبارك من أيام الله تعالى تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل .. وبارك للمسلمين بعيدهم السعيد الذي شرعه الله سبحانه بعد يوم عرفة لنفرح فيه بعوائد الإحسان والمغفرة وزيادة الحسنات .. مشيرا إلى أنه يوم الحمد والنعمة وترسيخ قيم الخير والرحمة ونشر السعادة يوم تعطى فيه الهدايا وتستعظم فيه الوصايا " .

ودعا فضيلته العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن وقوات التحالف العربي الأبرار وأن ينزلهم منازل الأخيار ويرفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين ويجزي خير الجزاء أمهات وآباء الشهداء وزوجاتهم وأهلهم جميعا وينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة .. تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالعيد المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين.