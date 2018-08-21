الطقس حار ورطب طوال أيام العيد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس حاراً ورطباً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن الطقس في أول أيام العيد، سيكون حاراً بوجه عام ومغبراً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ومائلاً للحرارة إلى معتدل ليلاً، لافتاً إلى ظهور السحب شرقاً وجنوباً، ويُحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط على بعض المناطق نهاراً، فيما تكون مثيرة للغبار أحياناً، بينما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية، منوهاً باحتمالية تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على مناطق مختلفة من الدولة.

وأكد أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، موضحاً أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل والجزر تراوح ما بين 36 - 43 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية تراوح ما بين 43 - 47، بينما تكون من 30 - 35 درجة مئوية في المناطق الجبلية.

وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على السواحل والجزر فتراوح ما بين 28 - 33 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية من 26 - 32، فيما تكون في المناطق الجبلية من 23 - 30 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس خلال ثاني أيام العيد، أفاد المركز بأنه سيكون حاراً ومغبراً نهاراً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، على أن تظهر بعض السحب شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية بعد الظهر، بسرعة تراوح من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏س، مشيراً إلى أنها قد تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

وأوضح أن الرطوبة النسبية قد تزداد خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس ثالث أيام العيد سيكون حاراً ومغبراً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، بسرعة تراوح من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، لافتاً إلى زيادة الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع تشكّل الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً، على أن يظل البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم الجمعة، حاراً ومغبراً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، فيما تظل الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، بسرعة تراوح من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏ساعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، كما يظل البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.