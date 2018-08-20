شرطة أبوظبي تعزّز قيمة بناء الإنسان بـ «ثقافة القراءة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، مبادرة «نشر ثقافة القراءة»، من منطلق الحرص على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية «عام زايد»، بهدف تعزيز قيمة بناء الإنسان، وتشجيع المنتسبين على القراءة.

وتضمنت المبادرة استحداث مكتبة وتزويدها بعدد من الكتب المتنوعة والمراجع مهداة من العاملين لنشر ثقافة القراءة، وحث المنتسبين على اقتناء الكتب وقراءتها.

وأشرف على المبادرة رئيس قسم المالية والخدمات في مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، الرائد حمدان سالم الفلاحي، وضابط مدرب في معهد تدريب أمن المنافذ، النقيب حمدة البادي.