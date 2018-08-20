تأمين صحي لجميع العاملين في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين في شرطة الشارقة، على الملاكين الاتحادي والمحلي، من مواطنين وغير مواطنين.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، باسمه وباسم جميع العاملين في شرطة الشارقة، عن أسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على المكرمة السخية التي أمر بها سموه. وأوضح قائد عام شرطة الشارقة بهذه المناسبة أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل أغلى هدية من سموه لأبنائه العاملين في شرطة الشارقة، لتضاعف من فرحتهم في هذه الأيام الطيبة المباركة وهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن ينعم على سموه بموفور العافية، وأن يمده بدعمه وتأييده لرفعة وطنه وأمته، مجددين العهد بالمضي قدماً في خدمة وطنهم ومجتمعهم، والسهر على أمنه واستقراره، في ظل قيادتهم، والتزاماً بنهجها وتوجيهاتها.