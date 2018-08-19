حمدان بن زايد يدعو إلى تضافر الجهود لتنسيق عمليات الإغاثة العاجلة لمتضرري فيضانات كيرلا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا برئاسة الهيئة جاءت لتؤكد عمق العلاقات و الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند قيادة و شعبا وتجسد في الوقت نفسه نهج العطاء الانساني الراسخ في دولة الإمارات.

و نوه سموه في تصريحات له بهذه المناسبة بما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم وعناية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و دعا سموه إلى ضرورة تضافر جميع الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا و احتواء آثارها المدمرة على سكانها.

و أوضح سموه أن جهود اللجنة الوطنية تستهدف تقديم الاغاثة العاجلة لأهالي ولاية كيرلا و دعم جهود الحكومة الهندية لمواجهة آثار الفيضانات مؤكدا أن تلك الجهود تأتي تعزيزا للقيم و المبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري و الإنساني.

وقد بدأت " اللجنة الوطنية العاجلة لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا " برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومشاركة الجمعيات الإنسانية في الدولة وبالتنسيق مع سفارة الدولة في الهند اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة إغاثية عاجلة لتسيير المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية.

و أعلنت اللجنة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع وتسيير المساعدات الإغاثية العاجلة من مواد غذائية و صحية و طبية و ايوائية وتوزيعها على أهالي الولاية.