محمد بن زايد: نقف متكاتفين لإغاثة مواطني كيرلا الهندية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «عمل الخير نهجنا ومن قيمنا وثوابتنا، وأن الإمارات ستبقى أرض محبة وسلام، ومنارة خير للبشرية جمعاء».

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر»: «في اليوم العالمي الإنساني، نستحضر الإرث الإنساني الزاخر للدولة وقيمها. عمل الخير نهجنا ومن قيمنا وثوابتنا، واليوم نقف متكاتفين لإغاثة مواطني كيرلا الهندية التي تأثرت بالفيضانات الجارفة، الإمارات ستبقى أرض محبة وسلام، ومنارة خير للبشرية جمعاء».

ولي عهد أبوظبي: عمل الخير نهج الدولة ومن قيمها وثوابتها.