القرقاوي: الإمارات قيادة وشعباً تدعم الهند في إغاثة متضرري الفيضانات

المصدر: دبي ــ وام

أجرى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء ولاية كيرلا، بيناراي فيجايان، ناقلاً تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة وشعب الإمارات، بضحايا السيول والفيضانات التي ضربت الولاية، وأودت بحياة أكثر من 320 شخصاً، وتركت أكثر من 150 ألف شخص بلا مأوى، متمنياً الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين والمتضررين من أسوأ موجة أمطار وفيضانات تتعرض لها الولاية منذ 100 عام. وأكد القرقاوي، دعم الإمارات قيادة وشعباً للحكومة الهندية في إغاثة متضرري الفيضانات. وناقش مع رئيس وزراء ولاية كيرلا كل الاحتياجات الإغاثية التي تحتاجها الولاية، وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي توفير كل أشكال الدعم اللازم للمتضررين في ولاية كيرلا، وتضافر وتوحيد الجهود كافة في الدولة، لتنسيق عمليات الإغاثة والعون لدعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الكارثة، ومساعدة المتضررين من الفيضانات، ما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وجه أول من أمس، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الإنسانية في الدولة، بالاستعانة بأعيان الجالية الهندية، لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا، واستجابت العديد من المؤسسات الإنسانية الإماراتية بصورة فورية، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص.